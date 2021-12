Modne torebki na wiosnę i lato 2022. Znamy już pierwsze trendy na kolejny sezon!

Shopperki na wakacyjne wypady

Jeśli chcesz mieć mnóstwo rzeczy pod ręką, to w twojej kolekcji nie może zabraknąć shopperki – ultrapojemnego modelu, dzięki któremu możesz mieć telefon, laptopa, ulubioną książkę, a nawet matę do jogi zawsze przy sobie. Wiosną i latem 2022 duże torebki będziemy nosić nie tylko na co dzień, ale także podczas wakacyjnych wypadów na plażę. Do wyboru masz modele robione na szydełku, plecione albo wiklinowe.