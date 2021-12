Wszystko, co się świeci. Tego Sylwestra stawiamy na biżuterię w stylu szalonych lat 20

Natomiast jeśli najbliżej ci do klasycznej twarzy lat 20., w kolekcji TOUS Fragile Nature znajdziesz szeroki wachlarz biżuterii z perłami – od długich kolczyków ze sznurem pereł aż po dyskretną, złotą bransoletę bądź pierścionek z pojedynczymi perłami. Dzięki perłowym dodatkom podkreślisz ponadczasowość swojego sylwestrowego looku, niczym współczesna Coco Chanel. Perły – jak przystało na prawdziwą klasykę – pasują do wszystkiego, nie musisz zatem przejmować się, czy twoja biżuteria została dopasowana odpowiednio do stylizacji.