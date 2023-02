Modny manicure na wiosnę? Hailey Bieber lansuje "blush nails"

Nakładają róż do policzków na paznokcie. To nowy trend

Jednak trend "blush nails" to tak naprawdę nieco inna forma. Zyskał taką nazwę, ponieważ do jego odtworzenia naprawdę używa się różu do policzków. Potrzebny jest ten w kamieniu oraz pędzelek do cieni. Na utwardzoną bazę należy nałożyć odrobinę różu i pokryć całość topem. W ten sposób powstanie efekt ombre, lecz rozchodzący się z środka płytki. Hasztag blush nails ma już na TikToku ponad 43 miliony wyświetleń, co wprost pokazuje rosnącą popularność tej stylizacji. Dzięki całej masie filmików instruktażowych możesz się przekonać, że osiągnięcie tego efektu jest bardzo proste.