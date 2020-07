WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Modny plecak zamiast torebki - jakie modele królują w tym sezonie? Jest pojemny, wygodny i sprawia, że każda stylizacja wygląda oryginalnie. Kobiecy plecak to idealna alternatywa dla torebki. Jaki wybrać? Sprawdzamy najpiękniejsze plecaki damskie, które zdadzą egzamin nie tylko w szkole. Plecak damski – modny, kobiecy dodatek Gdy Coco Chanel projektowała kultową torebkę 2.55, przyświecał jej jeden główny cel: stworzyć dodatek, który uwolni kobiece ręce. Dziś wiemy, że w komunikacji miejskiej, na rowerze, rolkach czy podczas spaceru od torebki z długim paskiem lepiej sprawdzi się damski plecak, który kilka sezonów temu wrócił do łask w wielkim stylu. Na najmodniejsze modele stawiają dziś topowe influencerki. A projektanci udowadniają, że plecak sprawdzi się nie tylko w szkole. Eleganckie kobiece plecaki ze skóry to perfekcyjne uzupełnienie stylizacji do biura. Modele z rafii czy winylu dodadzą charakteru letnim outfitom. A plecaki w ciekawe wzory sprawią, że nawet najprostszy look przyciągnie spojrzenia. Postawisz na pastelowy? Czarny? A może w panterkę? Sprawdź, który z najmodniejszych damskich plecaków najlepiej wpisze się w Twój styl ubierania się! Plecak z motywem wężowej skóry – elegancki i stylowy Minimalistyczny, prosty w formie, uszyty z eko-skóry o charakterystycznej fakturze, zdobiony złotymi lub srebrnymi zamkami – taki model nie ma nic wspólnego z plecakiem, który nosiłaś w szkole! Wybierz go w swojej ulubionej wersji kolorystycznej i noś do biura z oversizowymi garniturami, szmizjerkami i ołówkowymi spódnicami. Pastelowy plecak – dziewczęcy i uniwersalny Pudrowo-różowy, miętowy, a może z metalicznym połyskiem w odcieniu rose-gold? Pastelowy plecak damski to ulubiony dodatek streetstylowych blogerek. Będzie świetnie wyglądał w towarzystwie białego t-shirtu i jasnych jeansów, ale sprawdzi się też w zestawie ze zwiewną, dziewczęcą sukienką w kwiaty w pastelowej tonacji i białymi trampkami. Przeźroczysty plecak – must have fashionistki Lubisz stylizacje, które przykuwają uwagę? Modowe eksperymenty to Twój żywioł? Jeśli śledzisz trendy, a w sieciówkach polujesz na sezonowe hity, plecak z przeźroczystego tworzywa to Twój niezbędny dodatek! Wybierz neonowy, o klasycznej formie i noś go z modnymi, streetwearowymi outfitami, np. oversizowymi t-shirtami, sneakersami ugly shoes i obcisłymi kolarkami. Uwaga! W przypadku tego modelu ważne jest nie tylko to, co na siebie włożysz, ale też, co włożysz do środka! Przydadzą się: kosmetyczka w modny print, nowy numer modowego magazynu, stylowy portfel i okulary słoneczne w ładnym etui. Minimalistyczny plecak damski – inwestycja na lata A jaki model sprawdzi się bez względu na obowiązujące trendy? Zdecydowanie ten w minimalistycznej wersji. Im prostszy fason, tym bardziej uniwersalny, więc zamiast zamków i zdobień na wierzchu wybieramy elegancką klapę i maksymalną prostotę. Taki plecak w czerni, szarości czy beżu będzie pasował do wszystkiego. Model ze skóry przetrwa lata i doda szyku każdej stylizacji. Plecaki damskie Kanken i modele inspirowane legendą Próbę czasu bez wątpienia przetrwały też słynne plecaki Kanken, które od lat królują na Instagramie. Ich charakterystyczny fason sprawdza się zarówno w eleganckich, jak i casualowych zestawach. A w ofercie samej marki Kanken i w sieciówkach znajdziemy dziś mnóstwo wariacji na temat kultowego plecaka. Dodatkowe plusy? Plecaki w stylu Kanken pomieszczą naprawdę sporo i ułatwią dobrą organizację! Plecak w panterkę – patent na oryginalny look Jak dodać charakteru minimalistycznym, prostym zestawom? Czym ożywić ulubione, wygodne stylizacje z jeansami i Conversami? Strzałem w dziesiątkę będzie plecak w modny animal print, np. panterkę czy zebrę. Dodaj go do klasycznego trencza i jeansów. Noś z czarnymi total-lookami. Albo miksuj z innymi klasykami stylu safari – lnianymi szmizjerkami, koszulami zapinanymi na drewniane guziki czy garniturami z lnu i sandałami rzymiankami! Plecak z rafii – hit letnich trendów Plecione koszyki i torby z wikliny czy liści palmy podbijają wybiegi i kolekcje sieciówek. Jeśli jednak chcesz połączyć modowy sznyt ze sportową wygodą, postaw na oryginalny, stylowy plecak z rafii! Taki model będzie świetnym akcentem w letnich stylizacjach, bez względu na to, czy zestawisz go z jeansowymi szortami, t-shirtem i espadrylami czy ze zwiewną, lnianą sukienką i klapkami ze skóry. Ten dodatek to prosty sposób na nietuzinkowy look!