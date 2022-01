Modowe wpadki na Gali Mistrzów Sportu. Był już diadem i suknia księżniczki. Co nas czeka w tym roku?

Jedna z ulubionych polskich trenerek na galę w 2016 roku przyszła w pięknej niebieskiej sukience, niczym z bajki. Jednak czy jest to kreacja odpowiednia na taką uroczystość? Mamy co do tego pewne wątpliwości. Stylizacja świetnie sprawdziłaby się np. na balu karnawałowym. Kontrowersje wzbudzać mogą również zimowe buty Chodakowskiej, których raczej powinno się unikać na czerwonym dywanie.