Modowe wpadki na Telekamerach. Te gwiazdy nie popisały się w ostatnich latach

Małgorzata Kożuchowska, 2015

Małgorzata Kożuchowska, która teraz odznacza się wręcz nienagannym stylem, ma na swoim koncie modowe wpadki. W 2015 roku przyszła na Telekamery w złotej, gęsto haftowanej minisukience. Niestety dobrała do niej grube, czarne rajstopy, których raczej nie wkłada się do sukienek koktajlowych czy wieczorowych, gdyż jest to faux-pas. Doczepiany kołnierzyk także był zbędny.