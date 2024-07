Modowy duet w kowbojskim stylu. Bella Hadid go uwielbia

Jortsy i buty sportowe na płaskich podeszwach? Nie tym razem. Choć Bella Hadid podąża za aktualnymi trendami, a nawet je tworzy , to czasem robi zwrot w stronę "staroci" i rozwiązań dobrze znanych w świecie mody. Jednocześnie nie przejmuje się tym, że wyłamuje się z popularnego nurtu, a po prostu ubiera się zgodnie z własnymi upodobaniami.

Bella Hadid przeciwko trendom generacji Z? Oversizowy T-shirt zamieniła na wydekoltowaną i mocno przylegającą do ciała koszulkę z krótkim rękawem i uroczym nadrukiem. W ten sposób modelka przeniosła nas myślami co najmniej dekadę wstecz. Podobnie zadziałał wybór okularów przeciwsłonecznych. Ale to na dole stylizacji warto się skupić.