Mogła zostać wielką gwiazdą. Gdy miała 20 lat, mąż odebrał jej życie

Dorothy Stratten rozpoczęła pracę jako kelnerka w wieku 17 lat. To właśnie wówczas młodą dziewczynę wypatrzył Paul Sinder. "Ta mała przyniesie mi kupę szmalu" - miał powiedzieć o dziewięć lat starszy mężczyzna do swojego znajomego. Sinder odwiedzał kluby nocne, aby rekrutować niczego nieświadome kobiety do tego, aby świadczyły usługi seksualne bogatym klientom. Paul zaimponował Dorothy, która nie miała wówczas świadomości, jak ta znajomość wpłynie na jej życie.