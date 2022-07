Joanna Pacuła miała szansę na ogromną karierę, którą odrzuciła. Czym zajmuje się dziś?

Kilka miesięcy po przybyciu do Stanów otrzymała telefon

Do próbującej zaistnieć Joanny Pacuły pewnego dnia odezwał się znany wówczas reżyser Michael Apted. Mężczyzna zaproponował jej rolę nieznanej aktorki ze wschodniej części Europy w filmie "Park Gorkiego". Pacuła przyjęła tę propozycję. Podczas pracy na planie zbliżyła się do producenta, z którym wdała się w romans. Hawk Koch porzucił dla Polki żonę i dzieci. Para wzięła ślub, a w międzyczasie kariera Joanny nabrała tempa. Za rolę we wspomnianym obrazie została nominowana do nagrody Złotego Globu. Krytycy wychwalali Pacułę, wróżąc jej sławę na światową skalę.