"Mój facet to lekkoduch". Maja nie rozumie zachowania ukochanego

Młoda kobieta od dłuższego czasu irytuje się widząc, jak jej 27-letni chłopak nie potrafi zmobilizować się i sumiennie podchodzić do pracy oraz zarabiania pieniędzy.

"Zachowuje się momentami jakby był nastolatkiem albo studencikiem na pół etatu. Jest na umowie próbnej, napisałam mu SMS rano z pytanie, co robi i jego odpowiedź brzmiała: "Jestem nad stawem z chłopakami, grillujemy, szkoda marnować pięknego dnia w robocie" - opisuje autorka wpisu na WP Kafeteria.

Unikanie obowiązków

Maja dodaje, że jej chłopak w ciągu dwóch ostatnich miesięcy wziął już dwa razy urlop na żądanie i nic nie wskazuje na to, aby zmienił swoje podejście do pracy. "Jak stracę tą pracę, to nic się nie stanie. Poradzę sobie tak, jak przez ostatnie 8 miesięcy sobie radziłem" - cytuje słowa chłopaka.