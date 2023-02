"Moje cztery walentynki". Tak poinformowała o trzeciej ciąży?

Agnieszka Kaczorowska-Pela jest głównie znana z roli Bożeny w serialu "Klan". To ona przyniosła jej ogromną popularność i otworzyła drzwi do innych sukcesów, ponieważ aktorka równocześnie trenowała taniec, dzięki czemu stała się jedną z trenerek w kilku edycjach programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W trzeciej, w parze z Krzysztofem Wieszczkiem, zdobyła nawet główną nagrodę, czyli "Kryształową Kulę".