Agnieszka Kaczorowska uderzyła w feminizm. "Często umniejsza mężczyznom"

- Jak we wszystkim wolę skupiać się na pozytywach, na tym, co dobre i co zmieniło się na przestrzeni lat na lepsze. Tak się po prostu lepiej żyje. Chciałabym, aby kobiety mówiły głośno o swoich potrzebach, jednocześnie zachowując spokój, aby robiły to z szacunkiem do innych ludzi, nie wyzywając ani nie obrażając nikogo - tłumaczy Plejadzie.