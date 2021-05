Mołek tłumaczy Kaczyńskiemu, czego potrzebują Polki. "Ja może podpowiem"

"To ja może panu Jarkowi podpowiem, czego nam potrzeba: edukacji seksualnej a nie kościelnej, łatwej dostępności do gabinetów ginekologicznych, darmowej, nowoczesnej antykoncepcji pozwalającej zdrowo planować rodzicielstwo, kampanii społecznych, które będą edukować no. o tym, że karmienie w miejscach publicznych to nic złego, pełni praw reprodukcyjnych. Panie Jarku, na początek wystarczy" - napisała na Instagramie Mołek.