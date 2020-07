Molestowanie i gwałty na szkockiej uczelni. Jej absolwentami są m.in. książę William i księżna Kate

Jak się okazuje, szkocki Uniwersytet St Andrews nie jest bezpiecznym miejscem do studiowania. Tydzień temu na Instagramie pojawił się profil "St Andrews Survivors", na którym studentki prestiżowej szkockiej uczelni opisują akty przemocy, której doświadczyły na terenie miasteczka uniwersyteckiego. Wiele z nich wciąż na co dzień musi oglądać twarze oprawców.

Skandal na uniwersytecie księcia Williama i Kate Middleton

Historie ofiar są wstrząsające i trudno uwierzyć, że do sytuacji dochodziło na terenie renomowanej uczelni. - Na pierwszym roku chłopak zaoferował, że odprowadzi mnie do budynku. Wprosił się do mojego pokoju i mnie zgwałcił. W tej chwili jest na czwartym roku i ciągle go widuję - wyznaje jedna z ofiar. - Zgwałcił mnie kiedy spałam po imprezie, zrobił to bez prezerwatywy. Później nie uważał nawet, że to było złe - pisze inna.