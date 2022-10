Monica Bellucci w królewskiej purpurze. Postawiła na modną alternatywę dla sukienki

Monica Bellucci, mając 24 lata, przeprowadziła się do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt z agencją modelek. Została zatrudniona przez Dolce&Gabanna i szybko stała się jedną z głównych modelek tej marki. W ten sposób drzwi do dalszej kariery w modelingu, a także świecie kina stanęły przed nią otworem. Do dziś wspominamy ikoniczną "Malenę" z 2000 roku czy jej role w filmach "Matrix" i "Pasja".