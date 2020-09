Monica Bellucci wyglądała zjawiskowo na pokazie Dolce & Gabbana. Siedziała obok siostrzenicy Diany

We Florencji odbyło się największe wydarzenie w świecie mody od początku pandemii koronawirusa. Na dwóch imprezach: Alta Sartoria i Alta Moda zaprezentowane zostały kolekcje marki Dolce & Gabbana. W Alta Sartoria duet Dolce & Gabbana złożył hołd symbolowi odrodzenia we Włoszech, czyli florenckiemu renesansowi. Alta Moda natomiast to przepych po włosku w najlepszym wydaniu. Kolekcje podziwiało wiele gwiazd.