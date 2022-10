Monika Goździalska tym razem przesadziła? Na tę stylizację trudno się patrzy

We wtorkowy wieczór, 11 października, śmietanka polskiego świata show-biznesu uczestniczyła w jednym z najważniejszych wydarzeń modowych w naszym kraju, czyli Party Fashion Night. Jubileuszowa 10. edycja odbyła się pod hasłem "This Is Art". Na wybiegu modelki zaprezentowały ubrania dziesięciu topowych polskich projektantek i projektantów. Pokaz oglądały m.in. Agnieszka Dygant, Monika Olejnik, Joanna Opozda, Weronika Rosati, Edyta Herbuś, Partizia Kazadi, Anna Wendzikowska, Maffashion i Doda.