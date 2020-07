Monika Kuszyńska o życiu tuż po wypadku. Wróciła wspomnieniami do przykrych wydarzeń

Wokalistka poruszyła również kwestię tego, jak Polacy reagowali na wiadomość o jej tragedii. Monika Kuszyńska wróciła wspomnieniami do pewnego, przykrego zdarzenia. "Zaczęłam dopiero co wychodzić z domu, byłam z moją siostrą i przyjaciółmi w restauracji. Byłam zahukana, bałam się, to było wielkie wyjście, czułam, że wszyscy się gapią. To był problem w mojej głowie. Pewien pan zwrócił się do mojej siostry ze współczuciem: 'My też taką mamy w domu'. To mnie ukłuło" - powiedziała.