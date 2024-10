Monika Kwiatkowska latami żyła w trudnej relacji. Ucierpiała na tym jej kariera

Monika Kwiatkowska to utalentowana aktorka, która zasłynęła z wielu ról teatralnych i filmowych. Zapadła widzom w pamięć wcielając się w rolę Majki Żmudy w serialu "Dom". Grała też m.in. w "Złotopolskich", "Ojcu Mateuszu", "Barwach szczęścia" czy "Komisarzu Alexie".

Jako wschodząca gwiazda kina, z czasem otrzymywała coraz więcej propozycji zawodowych. W 1999 roku dostała angaż do "Na dobre i na złe". Podczas trwania zdjęć nawiązała bliższą relację z reżyserem i scenarzystą serialu. Para pobrała się w 2003 roku, a różnica wieku między nimi wynosiła 22 lata. Po ślubie szybko powiększyli rodzinę, a ich syn stał się najważniejszą osobą w życiu aktorki.

W 2011 roku media poinformowały o pozwie, jaki Monika Kwiatkowska wniosła przeciwko mężowi. Oskarżyła go o nadużycia fizyczne i psychiczne oraz zażądała rozwodu . Sprawa trafiła na wokandę. Aktorka twierdziła, że ofiarą przemocy miał paść także jej syn.

Mężczyzna w 2015 roku został uniewinniony. Artystka co jakiś czas składa jednak nowe apelacje do sądu, także te dotyczące wysokości alimentów. Ciągnący się latami proces prawdopodobnie się jeszcze nie zakończył. Aktorka była widziana w sądzie w 2021 roku. Spór byłych małżonków trwa już ponad dekadę .

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!