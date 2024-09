Mówi, jak zmienił ją rozwód. "Nie płaczę, nie czuję żalu"

- Nie jestem skutecznym, szybkim taktykiem. Moją najlepszą strategią jest właśnie cierpliwość. Życie pokazało, że potrafię pewne rzeczy przeczekać. (...) Dla mnie cierpliwość to nieschodzenie poniżej swojego standardu, niewikłanie się w przepychanki - mówiła Kulesza o rozstaniu z mężem wywiadzie dla "Twojego Stylu".

W innym wywiadzie dla "Twojego Stylu" z czerwca br. Agata Kulesza ujawniła, że wróciła do domu na Mokotowie, w którym przez wiele lat mieszkała z byłym (już) mężem. Nie był to jednak dla niej łatwy powrót, ponieważ tam miała doświadczyć rodzinnego dramatu.

- Niedawno, po dłuższej nieobecności, wróciłam do domu na Mokotowie. Mam za sobą trudne osobiste doświadczenia. Miałam do czynienia ze złymi ludźmi i jestem ostrożniejsza, mniej ufna. Także twardsza. Z drugiej strony obudziła się we mnie nowa wrażliwość - powiedziała.