Monika Miller usłyszała diagnozę. Cierpi na rzadką, nieuleczalną chorobę

Monika Miller opowiedziała o dolegliwościach, z którymi zmaga się od miesięcy

Monika Miller narzekała w tamtym czasie na bardzo obfite poty, kaszel i przede wszystkim duże problemy z oddychaniem. Do tego doszedł ból całego ciała i pojawiające się siniaki. Lekarze najpierw przepisywali jej antybiotyki, a potem sterydy, które miały ułatwić jej oddychanie, lecz w rzeczywistości wywołały one odwrotny efekt. Po długich zmaganiach w końcu trafiła do szpitala, do izolatki, ponieważ lekarze nie wiedzieli, co jej dolega.