Monika Miller złożyła świąteczne życzenia. Wspomniała o chorobie

"Kochani! Życzę wam zdrowych radosnych, pełnych ciepła świąt! Korzystajcie z tego czasu najlepiej jak potraficie. Mimo ostatniego fatalnego czasu, ja ze wszystkich sił zaangażowałam się w to, by te święta były dla mojej rodziny cudownym czasem, z którego momenty będziemy ciepło wspominać do końca życia" - zaczęła Miller.