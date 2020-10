Monika Mrozowska jest w ciąży. Aktorka mówi, co uważa o porodzie w maseczce

Monika Mrozowska mówi o porodzie

"Przez tyle miesięcy dźwigamy taki ciężar, skóra (nie tylko na brzuchu) rozciąga się do granic możliwości, czasami pęka. Czujemy ból, często niemoc, bo przyzwyczajone do innych 'gabarytów' poruszamy się trochę jak słoń w składzie porcelany" - wyznała.

Co prawda Monika Mrozowska ma jeszcze chwilę czasu do porodu, ale już przygotowuje się do tego wydarzenia. Nic dziwnego, ponieważ z powodu koronawirusa pobyt w szpitalach i niektórych klinikach może być problematyczny.

Aktorka zdradziła w rozmowie z Plejadą, że jej czwarty poród odbędzie się poprzez cesarskie cięcie - tak, jak wszystkie poprzednie. "Daje mi to poczucie bezpieczeństwa, że będę dokładnie znała dzień i godzinę, kiedy się to odbędzie" - wyjaśniła.

Monika Mrozowska odniosła się również do porodów w maseczkach, które nie są już żadną nowością. "Rodzenie w maseczce? No, to coś, co nie mieściłoby mi się w głowie" - podkreśliła stanowczo.