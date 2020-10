Monika Mrozowska wypoczywa z dziećmi na Sardynii. Jej najstarsza córka to kopia mamy

Monika Mrozowska to prawdziwa kobieta-rakieta. Choć nie widujemy jej już na szklanym ekranie tak często jak kiedyś, aktorka prężnie działa na innych polach. Przede wszystkim od lat inspiruje do zmiany stylu życia: wydaje książki kulinarne, prowadzi warsztaty, a w swoich kanałach w mediach społecznościowych rozkochuje w bezmięsnej kuchni. Ostatnio potwierdziła, że właśnie spodziewa się czwartego dziecka. Nie oznacza to jednak, że nie czekają na nią kolejne wyzwania.