Monika Mrozowska szczerze o gorszych dniach. Aktorka nie owija w bawełnę

Ponadto Mrozowska jest aktywną użytkowniczką Instagrama i regularnie publikuje posty dotyczące głównie zdrowego stylu życia i macierzyństwa. Gwiazda niedawno urodziła Lucka. Chłopiec to jej czwarte dziecko.

Trudne chwile

"To nie jest wcale tak, że w moim życiu nie dzieje się nic złego, smutnego, strasznego, dołującego. Dzieje się, ale to ode mnie zależy, czy zacznę wpadać w tę czarną dziurę przygnębienia, nakręcać się, karmić żalem" - podkreśliła.

"Z doświadczenia wiem, że niestety między poczuciem totalnego szczęścia, a totalnego bagna jest bardzo cieniutka granica. Bardzo. Wystarczy, że wydarzy się coś, na co totalnie nie byliśmy przygotowani. Coś, co wyrzuci nas daleko na out wymoszczonej strefy komfortu" - dodała.