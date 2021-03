Monika Mrozowska pokazała odważne zdjęcie. Aktorka podzieliła się z fanami intymną scenką

Czwórka dzieci, trzech ojców

Instagram Moniki Mrozowskiej ma 150 tysięcy obserwatorów, a gwiazda używa go, by szczerze opowiadać o życiu matki czwórki dzieci, w tym niemowlęcia:

"Dużo się mówi o ciąży, porodzie, a o połogu prawie wcale... A okazuje się, że dla wielu matek to on jest najbardziej traumatyzującym przeżyciem. Wiem, że jest tu sporo mam, dlatego chciałabym Wam podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby jednak było dobrze... Najważniejsi są ludzie. Wszyscy ci, którymi w tym okresie będziecie się otaczać. To tylko ( i aż) 6 tygodni, dlatego nie bójcie się prosić o pomoc (...)”.