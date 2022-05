Monika Olejnik pokazała się w Cannes. Jej kreacja wywołała zachwyt

"Cannes po ceremonii wręczenia nagród. Z Joasią Kulig gratulujemy maestro Jerzemu Skolimowskiemu nagrody jury »EO«. Złotą Palmę otrzymał film »Triangle of Sadness« Rubena Ostlunda. Agnieszka Smoczyńska z dobrymi recenzjami za »Silent Twins« w sekcji »Un Certain Regard culture«" - relacjonowała w mediach społecznościowych dziennikarka. Opublikowała m. in. zdjęcie z Joanną Kulig, jedną z członkiń jury sekcji "Un Ceetain Regard".