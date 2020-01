WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 monika olejnikchoinka Ewelina Miszczuk 2 godziny temu Monika Olejnik poruszyła problem wielu Polaków. Od razu rozpętała się dyskusja Monika Olejnik jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tym razem poruszyła kwestię, która zawsze powraca po Bożym Narodzeniu. "Do kiedy powinniśmy trzymać choinkę?" - zapytała fanów na swoim profilu na Instagramie. Zdania były podzielone. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Monika Olejnik poruszyła na swoim profilu na Instagramie problem, który dotyczy wielu Polaków (ONS.pl) Monika Olejnik udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym siedzi pod świątecznym drzewkiem. Zdradziła, do kiedy najdłużej trzymała je u siebie w domu po świętach. "Mój ukochany rozebrał kiedyś choinkę na Wielkanoc. Mamy wiosnę w styczniu. Czas na rozbiór choinki" - napisała dziennikarka. Monika Olejnik - Instagram Według tradycji Kościoła choinka powinna być rozebrana najpóźniej 2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej. Jednak moment, w którym Polacy rozbierają choinki i wynoszą je z domu, u każdego jest inny. Niektórzy robią to wcześniej, inni później. Po opublikowaniu posta przez dziennikarkę, jej fani od razu zaczęli opowiadać, jakie zwyczaje panują u nich. "U nas w domu rodzinnym zawsze do Trzech Króli.... Ale u mnie jeszcze stoi. I na pewno ją do końca lutego przetrzymam" - napisał jeden z nich. "Pani Moniko, ja też odkładam rozebranie choinki, dokąd się da" - dodała obserwatorka dziennikarki. "U nas była zawsze do 2 lutego, jednak w tym roku dołączył do naszej rodziny szczeniak ze schroniska i choinka sama się rozebrała" - czytamy w kolejnym komentarzu. Niektórzy zamiast na choince, skupili się na stroju Olejnik. "Choinka jak choinka, ale pierwszy raz widzę bez butów" - napisała jedna z jej fanek. Zobacz także: Skuteczny sposób na oszczędzanie. Dominika Nawrocka podpowiada kobietom Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne