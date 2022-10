Monika Olejnik w czarnej sukni na premierze spektaklu. Jeden dodatek zaskakuje

Sięgająca do kostek, czarna kreacja, którą założyła Monika Olejnik, odsłoniła brzuch. Nie do końca wiadomo, czy była to sukienka czy też zestaw, na który składała się długa spódnica oraz zapinana na guziki bluzka z długim rękawem. Niemniej, oryginalne wycięcie w talii zdecydowanie zwracało uwagę. Monika Olejnik włożyła do tego ciemne kozaki przed kolano. Gwiazda lubi zaskakiwać, a tym razem postawiła na dodatki. Kropką nad "i" była sporych rozmiarów torebka w intensywnym zielonym kolorze, który znajduje się w trendach na jesień 2022. Stylizację uzupełniła srebrnymi, wiszącymi kolczykami. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się naprawdę świetnie.