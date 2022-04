Monika Richardson kończy 50 lat. Zdradziła sekret swojej urody

Monika Richardson skończyła 25 kwietnia 50 lat. Dziennikarka jest znana przede wszystkim z prowadzenia programów na antenie TVP 2. To przede wszystkim "Europa da się lubić", który prowadziła od 2003 do 2008 roku oraz jego kontynuacja "Europa da się lubić – 15 lat później" w 2019 roku. Richardson od 2013 do 2019 roku współprowadziła także "Pytanie na śniadanie". Wzięła także udział w jednej z edycji "Tańca z gwiazdami".