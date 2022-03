Monika Richardson o relacjach ze Zbigniewem Zamachowskim. Ich rozstanie wstrząsnęło show-biznesem

"To jest taki były, a jakoby go nie było. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Nic się nie wydarzyło w tej kwestii. Jest moim obecnym mężem na papierze, bo nie mamy rozwodu. Decyzją administracyjną mam zmienione nazwisko, więc jestem Monika Richardson. I nie ma już w ogóle żadnych śladów wkrótce już mojego byłego męża w moim życiu, ale że tak powiem – fakty są fakty" – powiedziała Monika Richardson w rozmowie z Jastrząb Post.