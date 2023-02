Monika Richardson pojawiła się z partnerem na wybiegu. W złotej sukni zrobiła furorę

Wystrojona Monika Richardson

Monika Richardson zrobiła furorę, gdy pojawiła się na wybiegu w złotej sukni sięgającej do ziemi. Błyszczący, lejący się materiał opinał górę sylwetki i nieco rozszerzał na samym dole. Uwagę w tej kreacji zwracał jeden rękaw – nieco bufiasty i zakończony wąskim mankietem. Drugie ramię pozostało odsłonięte. Podczas gdy dziennikarka wyglądała bardzo elegancko i strojnie, to jej partner prezentował się raczej casualowo. Konrad Wojterkowski miał na sobie jeansy, biały t-shirt, granatową marynarkę i obuwie sportowe. Nie ma wątpliwości co do tego, że złotej sukni powinien towarzyszyć garnitur.