Trzy rzeczy z szafy Moniki Richardson, których potrzebujesz tej zimy. To prawdziwe perełki

Biała koszula, czyli ponadczasowy klasyk nie tylko do pracy

Komu jak komu, ale Monice Richardson na pewno nie trzeba przypominać, że klasyka sprawdza się zawsze. Jak pewnie zauważyłaś, to właśnie utrzymane w klasycznym stylu ubrania i dodatki budują jej stylizacje. Nam podoba się szykowna nonszalancja, z jaką gwiazda "ogrywa" eleganckie elementy garderoby. Biała koszula na co dzień? Wystarczy rozpiąć kilka guzików, dodać jeansy z dziurami i dużą, miejską torbę na ramię. Te modele bluzek koszulowych, które znajdziesz poniżej, będą pasować zarówno do pracy, jak i na wszystkie inne okazje, od kolacji w restauracji po wyjście do kina. Zimą możesz dodać na wierzch ciepły kardigan i jesteś gotowa na podbój świata.