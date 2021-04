Monika Richardson zmieniła mieszkanie nie do poznania. Tak radzi sobie z odejściem Zbigniewa Zamachowskiego

Odejście męża do innej kobiety może naprawdę załamać. Ale Monika Richardson, zamiast rozpaczać, postanowiła działać. Prężnie rozwija swoją firmę PR-ową, spędza czas w towarzystwie przyjaciół, ćwiczy. Jak każda kobieta po rozstaniu pierwsze kroki skierowała do fryzjera, ale teraz czas na poważniejszą metamorfozę. Monika Richardson nie chce, by coś w mieszkaniu przywoływało smutne wspomnienia. Dlatego postanowiła lekko odświeżyć swój żoliborski azyl.