Monika Walsh o przemocy domowej wśród Polonii. Opowiada, czego doświadczają Polki na emigracji

Maja Kołodziejczyk, Wirtualna Polska: Z pochodzenia jesteś Polką. Od kiedy mieszkasz w Irlandii, dlaczego się tam przeprowadziłaś?

Monika Walsh: Mieszkam w Irlandii już 16 lat. Studiowałam pedagogikę i przyjechałam tu w trakcie studiów, by podszkolić język. Nie ukrywam jednak, że zawsze marzyłam, aby wyjechać z kraju. Miałam wrażenie, że w Polsce się duszę. Tutaj znalazłam pracę jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i założyłam rodzinę. Z problemem przemocy domowej wśród emigrantów w Irlandii zetknęłaś się przypadkiem, biorąc udział w wyborach miss Irlandii w 2014. Czy był to temat przewodni tego konkursu?

Ogólnie rok 2014 rok wspominam jako szczęśliwy, aktywny okres w moim życiu. To wtedy wygrałam casting do Top Model i wzięłam udział w międzynarodowym konkursie miss w Londynie. W konkursie miss wygrały cztery dziewczyny, reprezentantki Szkocji, Walii, Anglii i Irlandii. Wygraną były dwie wycieczki, jedna światowa do Chin, a druga w obszarze Europy do Bułgarii. Co roku motywem przewodnim konkursu jest przemoc domowa i każda z kandydatek musi przedstawić, jak ten problem wygląda w jej kraju. Każda z dziewczyn miała pięć minut, aby wyjść na środek i wypowiedzieć się na ten temat. Przygotowania do konkursu sprawiły, że zaczęłam intensywnie myśleć o pewnym wydarzeniu, które w rodzinie pozostawało tematem tabu. Zobacz także: Body mind z Agnieszką Aftyką. Poznaj najlepsze techniki relaksujące Jakie to wydarzenie?

Śmierć matki chrzestnej, z którą byłam bardzo zżyta. Mamy wiele wspólnych wspomnień, chociażby nasze rodzinne pikniki w parkach. Pamiętam matkę chrzestną siedzącą na kocu. Na chwilę zdjęła okulary przeciwsłoneczne i wtedy zobaczyłam, że pod nimi ukrywa. Miałam wtedy koło 10 lat i dorośli nie rozmawiali ze mną na temat tego, co ją spotykało. Zresztą, kiedyś sama ją o nie zapytałam, ale wyjaśniła, że się przewróciła. Nie uwierzyłam. Byłam ciekawskim dzieckiem i gdzieś tam podsłuchiwałam rozmowy dorosłych. Wiedziałam, że matka chrzestna doświadcza przemocy strony męża, choć nikt o tym głośno nie mówił. Gdy miałam 13 lat, wuj skatował ją na śmierć. Bardzo to przeżyłam, a nikt nie próbował mi tego wytłumaczyć czy o tym porozmawiać. Oprawca poszedł do więzienia, a ich dzieci w wieku 5 i 8 lat trafiły pod opiekę dziadków. Jak to się stało, że zaczęły kontaktować się z Tobą kobiet emigrantki, które doświadczają przemocy domowej?

Wygrałam konkurs miss i wraz z trzema innymi dziewczynami wyjechałyśmy kolejno do Bułgarii i Chin. Zaprzyjaźniłyśmy się i połączyło nas to, że chcemy pomagać. Wciąż dostaję zaproszenia z różnych krajów, bym poprowadziła warsztaty, na których będę uświadamiać kobiety. Udział w tym konkursie uświadomił mi skalę tego problemu. Poczułam potrzebę pomocy. Udzielałam wywiadów w telewizji, prasie i internecie. Wiele osób zaczęło mnie kojarzyć i tagować mnie pod różnymi postami dotyczącymi przemocy domowej. Dzięki temu natrafiły na mnie kobiety szukające pomocy. Zaczęły pisać z prośbą o radę, faktyczną pomoc, czy po prostu kilka słów zrozumienia. Opisywały różne swoje historie. Były tak wstrząsające, że nawet mój znajomy powiedział, że nie powinnam czytać tych treści sama, ale z psychologiem. Ja jednak chciałam bezpośrednio odbierać e-maile. Kobiety zwracały się przecież bezpośrednio do mnie. Najbardziej boli mnie fakt, że bliskie osoby, mężowie w tak okropny sposób traktują swoje kobiety. Jest 2020 rok i przemoc domowa wciąż jest tematem tabu. Okrucieństwo i wyżywanie się psychicznie. Gdy wejdzie się na profile na Facebooku ofiar, nie sposób domyślić się, przez co przechodzą. W mediach społecznościowych publikują szczęśliwe zdjęcia z rodziną, a piekło toczy się za zamkniętymi drzwiami. Czy historie niektórych Polek szczególnie zapadły ci w pamięci?

Na początku miałam duże opory, by opowiadać historie podesłane w mailach. Budzą we mnie silne emocje. Oczywiście, chcę zapewnić pełną anonimowość kobietom, które mi zaufały, ale przemilczając temat, sprawiałabym, że wciąż pozostanie tabu. Przytoczę pani dwie historie, chociaż nie ukrywam, że i dla mnie jest to trudne. Mam w sobie dużo empatii i utożsamiam się z ofiarami. Pamiętam wiadomość jednej z Polek, pisaną bardzo pospiesznie w połowie z caps lockiem, byleby tylko oprawca jej nie zobaczył. Mówiła, że chociaż przeprowadziła się tu niedawno, jej życie zmieniło się w piekło. Mąż stał się agresywny nie tylko w stosunku do niej, ale również do jej dziecka z poprzedniego związku. Wyznaczał im kary w postaci braku jedzenia, a żona bez pieniędzy nie mogła nawet wyjść po zakupy do sklepu spożywczego. Zaczęły się groźby. Oprawca mówił, że jak żona nie będzie mu posłuszna, to poćwiartuje jej dziecko. Inna pani pisała, jak próbowała uśpić dzieci na piętrze, w pokoju męża, podczas gdy na parterze trwała głośna impreza. W końcu oprawca zaczął się do niej dobijać, z całej siły uderzając pięściami w drzwi. Wyłamał je i zepchnął z łóżka śpiącego chłopca. Gdy kobieta protestowała, zaczął ją szarpać. Wyzywał ją i bił, a gdy upadła na podłogę, zaczął kopać na oczach płaczących dzieci. Kiedy skończył, wrócił na dół, by bawić się z kolegami. Czy próbowałaś w bezpośrednim stopniu pomóc tym kobietom?

Tak, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jak najbardziej. Czasem są to spotkania ukradkiem w samochodzie, żeby tylko mąż ich nie nakrył. Pomagam kobietom z tego wyjść, chociażby tłumacząc dokumenty, bo bardzo często problemem jest bariera językowa. Wyjaśniam im, jak przygotować dokumentację, jeśli chcą pójść do sądu i uzyskać zakaz zbliżania. Jestem ambasadorką fundacji "Opoka", która funkcjonuje w Anglii i została założona konkretnie z myślą o Polkach doświadczających przemocy domowej na emigracji. Wszystkie panie tam odsyłam, nie tylko te mieszkające w Anglii. W Irlandii nie ma takiej fundacji, nawet sama myślałam o założeniu takiej, ale w pojedynkę to nie możliwe, a nie mam zaufanej osoby, z która mogłabym współpracować. Istnieje jednak specjalny serwis oferujący fachową, psychologiczną pomoc w języku polskim. Pomagam Polkom się z nim skontaktować. Badania pokazują, że w okresie epidemii koronawirusa zaobserwowano wzrost przypadków przemocy domowej. Czy teraz zgłasza się do ciebie więcej kobiet?

Niestety tak. Ludzie są zmuszeni do pozostania w swoich domach. Wiem, że przypadki przemocy domowej nie dotyczą tylko kobiet, ale najczęściej spotkałam się z sytuacjami, w których mężczyźni, którzy wcześniej mieli stabilne stanowiska, zaczęli denerwować się kiedy i czy wrócą do pracy. To wszystko powoduje napięcie i stres, które niestety zaczęli wyładowywać na bliskich. Zdarza się, że Polki uciekały przed oprawcami do szop stojących przed domem i stamtąd dzwoniły. Trudno jest wezwać pomoc, gdy agresor non stop jest z nimi pod jednym dachem. Kończysz pisać książkę na temat przemocy domowej. Co było bodźcem do napisania jej?

Wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a na różnych etapach życia temat przemocy domowej po prostu do mnie wracał. Za każdym razem, gdy chciałam się poddać, działo się coś, co motywowało mnie do dalszego pisania. Na przykład sytuacja bliskiej koleżanki, która nagle zaczęła toksyczny związek z mężczyzną, który ją zdradzał, manipulował, psychicznie wykańczał, a ona nie potrafiła go zakończyć. Inna znajoma została pobita przez partnera niedługo po tym, jak urodziła dziecko. Nie wiem, dlaczego tak wszystko się kręci wokół przemocy w moim życiu, ale gdy mam styczność z tymi wszystkimi historiami, nie chcę, by pozostawały tabu. Postanowiłam zebrać niektóre z nich i opisać, bo wierzę, że w ten sposób mogę otworzyć oczy niejednej kobiecie. Jest dużo znaków na długo przed tym, nim mężczyzna uderzy, a wiele ofiar po prostu ich nie dostrzega. Jaki tytuł będzie mieć twoja książka?

"Wyciągnij mnie z tego piekła", bo to prawdziwe zdanie, które często pisały do mnie kobiety. Dla mnie to bardzo osobiste i nawiązuje do wielu tragicznych historii. Opiszesz w niej prawdziwe historie?

Tak, całą książkę tworzą historię z życia wzięte. Nie ma fikcji. Czasem prawdzie życie jest bardziej brutalne niż niejeden film. W książce umieszczę też rozdział, w którym wyjaśnię, jak rozpoznać tzw. red flags, czyli sygnały, że mamy do czynienia z agresorem, nim jeszcze ten ośmieli się podnieść na nas rękę. Kim będą bohaterki twojej książki?

Będą to trzy historie kobiet, jednej Polki oraz dwóch mieszkanek Europy Wschodniej. One wyszły już z tego piekła i zebrały się na odwagę, by mi opowiedzieć, co dokładnie je spotkało. Czy książka będzie wydana w języku polskim?

Na razie podpisałam kontakt z wydawnictwem brytyjskim. Bardzo bym jednak chciała wydać ją po polsku i już rozglądam się za jakimś wydawnictwem. Polska jest moją ojczyzną, marzę, aby i tu przyjechać po jej premierze i poprowadzić warsztaty dla kobiet.