Monika Zamachowska gotowa na miłość. Zaczyna nowe życie

Niedawno media w Polsce obiegła informacja o rozstaniu Moniki Zamachowskiej z mężem. Paparazzi na każdym kroku śledzili dziennikarkę i aktora, krok po kroku przedstawiając kulisy zbliżającego się rozwodu. Zamachowska w przeciwieństwie do swojego (jeszcze) męża jest dość wylewna i już kilka razy udzieliła wywiadu opowiadając o szczegółach rozstania.

Wydawało się, że małżeństwo Zamachowskich układa się pomyślnie. Para wiele lat temu musiała walczyć z ostracyzmem – każda ze stron rozbiła swoje małżeństwa. Niektórzy uważali, że prędzej czy później Zamachowscy rozstaną się, ponieważ nie można zbudować szczęścia na czyimś nieszczęściu.

Zamachowska buduje życie na nowo

Rozstanie z człowiekiem, który jeszcze do niedawna był uważany za bliskiego sercu zawsze wywołuje ból i smutek. Monika Zamachowska miała nadzieję, że jej trzecie małżeństwo, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich będzie trwałe i na całe życie. Niestety los napisał zupełnie inny scenariusz, a dziennikarka czeka na sądową rozprawę.

Pierwszym mężem dziennikarki był podróżnik Will Richardson. Ich ślub miał miejsce w 1995 roku, ale już po 5 latach doszło do rozwodu. Do tej pory byli małżonkowie utrzymują przyjacielskie stosunki i to właśnie w nim Zamachowska ma obecnie duże wsparcie. Kolejnym wybrankiem był pilot Jamie Malcolm, z którym doczekała się dwójki dzieci: Tomasza oraz Zofii.

Drugie małżeństwo trwało 11 lat. Rozstali się pokojowo i do tej pory mogą na siebie liczyć. Wspólnie opiekują się dziećmi, a także regularnie utrzymują kontakt, dzięki czemu wiedzą na bieżąco o swoich sprawach osobistych. W 2012 roku dziennikarka poznała Zbigniewa Zamachowskiego i zrozumiała, że to właśnie aktor jest jej bratnią duszą. Ich medialny ślub miał miejsce w maju w 2014 roku.

W marcu tego roku pojawiła się informacja o tym, że Zamachowski wyprowadził się ze wspólnego mieszkania. Zdjęcia z wyprowadzki szybko przedostały się do tabloidów i innych portali. Obecnie Zamachowska nieco ochłonęła, dzięki czemu może już bardziej racjonalnie podchodzić do zaistniałej sytuacji. Okazuje się, że dziennikarka nie zraziła się do mężczyzn. Ma nawet konkretne wytyczne co do możliwego partnera.

"Chcę takiego, który zna swoją wartość, który nie ma problemu ani ze swoją duchowością, ani seksualnością, ani ze sferą zawodową. Kogoś, kto umie rozmawiać o najtrudniejszych sprawach tak, żeby nie ranić. Wierzę, że gdzieś taki jest. […] Mam nadzieję, że to nie jest koniec miłości w moim życiu. Bardzo trudno się żyje bez miłości" - powiedziała gazecie "Wprost".

Wygląda na to, że niedługo po rozwodzie Zamachowska zacznie szukać drugiej połówki. Nie zamierza rezygnować na dobre z miłości.

