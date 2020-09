Monika Zamachowska pozuje w pomarańczowym kombinezonie. To nawiązanie do serialu "Dom z papieru"

Monika Zamachowska jeszcze niedawno martwiła się, że wraz z upływem lat, stanie się przezroczysta. Tymczasem nic na to nie wskazuje. Dziennikarka na najnowszym zdjęciu pozuje w kubraczku, który wzbudził podziw zarówno na warszawskim Żoliborzu, jak i na Warmii.

Monika Zamachowska należy do grona osób bardzo aktywnych w mediach społecznościowych. To w dużej mierze z jej profili wiadomo, co u niej słychać i zawodowo, i prywatnie. Dziennikarka często dzieli się z fanami migawkami z podróży czy wspólnymi chwilami spędzanymi z rodziną. Jej profil obserwuje ponad 26 tys. osób. Tym razem pokazała zdjęcie w stroju nawiązującym do kultowego serialu dostępnego na Netflixie.

Monika Zamachowska w stroju z "Domu z papieru"

"Ten kubraczek podbił Żoliborz (szczególnie gdy jechałam hulajnogą, ochom i achom nie było końca), a teraz zrobił furorę na Warmii. Znaczy, konie się trochę bały, ale ludzie zachwyceni. Znacie? Oglądaliście?" – zapytała dziennikarka.

"Dom z papieru" to hiszpański serial sensacyjny. Wyprodukowano go w 2017 roku i początkowo był transmitowany na hiszpańskim kanale Antena 3, gdzie nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu. Dopiero kiedy przejęła go platforma Netflix, zyskał miliony fanów na całym świecie i cieszy się popularnością wśród widzów każdego pokolenia.

Pomarańczowy kubraczek dziennikarki wzbudził również zainteresowanie wśród obserwatorów jej profilu na Instagramie. "Klasa", "Oczywiście, że znamy. Jaką ma pani ksywkę? Jakie miasteczko?", "Stylówka robi wrażenie" – komentowali. Ktoś nawet zauważył, że gdyby dziennikarka rozjaśniła trochę kolor i odcięła kaptur, to jej stylizacja pasowałaby również do innego kultowego tytułu: "Orange is the new black". A wam jak się podoba w takim wydaniu?

