Monitor do pracy i smart TV w jednym? Ten sprzęt sprosta takim wymaganiom

Spory lub wręcz duży telewizor znajdziemy dziś prawie w każdym domu. Wiele osób lubi jednak dokończyć oglądanie ulubionego serialu, leżąc wygodnie w łóżku. Możemy oczywiście kupić drugi telewizor, ale sytuacja komplikuje się, gdy sypialnia jest dla nas także miejscem do pracy. Jak na niewielkiej przestrzeni zmieścić odpowiednio dużych rozmiarów telewizor i monitor? Decydując się na urządzenie Samsung Smart Monitor M8, pozbędziemy się aranżacyjnych rozterek. Ten sprzęt to połączenie monitora oraz smart TV (nie mamy tu tylko wbudowanego tunera DVBT do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej).