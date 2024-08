Mówi o relacji z Maćkiem. "Nie ma między nami fizycznego dystansu"

Dwie pozostałe pary, które będą o poranku będą witać widzów Polsatu to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Zaszalała ze strojem w śniadaniówce Polsatu. Nie wiadomo, na co patrzeć

Agnieszka Hyży do mediów wkroczyła pod panieńskim nazwiskiem Popielewicz. W 2004 r. związała się z Marcinem Mroczkiem, gwiazdą TVP, który zdobył sławę jako serialowy Piotrek z "M jak miłość". Poznali się na planie zapomnianego już programu "Ciao Darwin", który realizował TVN. "Wydał mi się sympatyczny, więc dałam mu numer mojego telefonu - mówiła w wywiadzie dla "Świata seriali".

