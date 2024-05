Mówi o seksie seniorów. "Powinien być stosowany jako najważniejszy lek"

Co może być przeszkodą w realizacji potrzeb? Psycholożka wskazuje lęk i wstyd "przed tym, co ktoś pomyśli albo poczuje, kiedy dotknie naszego starzejącego się, nieidealnego ciała".

Miller odpowiedziała też na pytanie o masturbację seniorów. "Bardzo dobrze, że to robią, bo to, że się swoją parę straciło – ze względu na rozstanie lub śmierć – nie oznacza, że trzeba żyć w celibacie. Masturbacja daje ciału i mózgowi tyle samo co współżycie. Może nam też pokazać, że ciało wciąż umie zrobić nam niesłychanie miłe niespodzianki. Że dzięki tym pieszczotom, nawet w pojedynkę, staje się świeższe, naładowane energią, że opuszczają nas lęki, które nam towarzyszyły. Masturbacja to świetny sposób, żeby bardziej siebie ukochać, poznać, zaakceptować. A przecież o to w życiu chodzi" - oceniła.