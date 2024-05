Organizują waginalia. Seksuolog tłumaczy, jak wyglądają

W skrócie waginalia to po prostu spotkania w gronie koleżanek lub przyjaciółek, podczas których porusza się tematy związane z seksem. Ich zwolennikiem jest wspomniany Andrzej Gryżewski. Jego zdaniem, może to zwrócić uwagę na ew. problemy w związku, w którym od dłuższego czasu nie ma zbliżeń.

Gryżewski zachęcał, by w trakcie tego typu spotkań opowiadać np. o swoich kochankach, o masturbacji, gadżetach erotycznych, o tym, co robiłyście w łóżku i czy osiągacie orgazm.

"Możecie w trakcie oglądać filmy albo wibratory, wymieniać się doświadczeniami. Albo pokazać sobie nawzajem cipki. Miałem pacjentki, które urządziły sobie taką zabawę z przyjaciółkami. By pozbyć się kompleksów, na początku pokazywały sobie piersi, a potem c***i. Lekko kontrowersyjne, ale jeśli skuteczne, to czemu nie?" - zachęcał.

"I żeby przyjąć zasadę obowiązującą też w gabinecie terapeutycznym: wszystko, o czym mówimy, każde słowo, które tu padnie, opowiedziana historia, to, co sobie pokazujemy i co przynosimy, akcesoria, zdjęcia, filmy, książki – zostaje między nami. Żeby każda z was mogła czuć się bezpieczna" - podkreślił Gryżewski.