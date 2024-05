Trend wśród dwudziestolatków. Oto, co wolą od seksu

Hashtag #everythingshower stał się jednym z najpopularniejszych na TikToku. To pod nim możemy znaleźć filmiki, na których użytkownicy dzielą się swoimi preferencjami dotyczącymi tego, co sprawia im największą przyjemność - większą od seksu.

Jak się okazuje, dziś dwudziestolatkowie od stosunku seksualnego wolą "everything shower", czyli - jak sama nazwa wskazuje - "prysznic wszystkiego". Choć może to wywoływać różne skojarzenia, to nic innego, jak praktyka pielęgnacyjna, która opiera się na trwającym od dwóch do czterech godzin gorącym prysznicu lub kąpieli. W trakcie wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne, upiększające i higieniczne - z ulubioną muzyką tle.