Mówi o seksie w dojrzałym wieku. "Nie trzeba się niczego wstydzić"

- W liceum trafiłam na wspaniałą polonistkę Teresę Wiśniewską, kompletną wariatkę na punkcie teatru, a zwłaszcza Adama Hanuszkiewicza. Kiedy był jeszcze dyrektorem na Pradze, bywaliśmy z nią na wszystkich premierach. I moja Wiśniewska nie wyobrażała sobie, abym nie zdawała do szkoły teatralnej - mówiła w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Następnego dnia, gdy Bożena Dykiel dotarła pod wskazany adres, mężczyźni zabrali ją do jednego z hotelowych pokoi i ujawnili swoją tożsamość i prawdziwe zamiary. Miała uwieść II sekretarza ambasady RFN, Franka Elbego. Aktorka odmówiła. - Chcieli mi złamać życie i karierę, choć im nic nie zrobiłam. Jeszcze dziś myślę o tym wszystkim ze wstrętem – wspominała w jednym z wywiadów.

Bożena Dykiel od prawie 50 lat jest żoną producenta filmowego Ryszarda Kirejczyka. Poznali się w Japonii podczas pracy na planie filmu "Ognie są jeszcze żywe". Po powrocie do Polski szybko wzięli ślub i zamieszkali w wynajętej kawalerce. W 1979 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, Maria, dwa lata później kolejna - Zofia.

Bożena Dykiel i Ryszard Kirejczyk są razem 45 lat. "Gdy go poznałam, poczułam, że mogłabym mieć z nim dom i dzieci"

