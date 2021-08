SB chciało zwerbować ją do współpracy. Bujne życie Bożeny Dykiel

W tym czasie talent i uroda Dykiel zrobiły wrażenie nie tylko na wielbicielach teatru, ale również na funkcjonariuszach SB. Któregoś dnia dwaj mężczyźni przyszli do garderoby aktorki, podając się za dziennikarzy. Pod pretekstem przeprowadzenia wywiadu umówili się z Dykiel na następny dzień w hotelu MDM. Kiedy zabrali ją do jednego z pokoi, wyjawili swoją prawdziwą tożsamość i powód spotkania. Funkcjonariusze SB planowali zwerbować artystkę do współpracy. Jej zadanie miało polegać na uwiedzeniu Franka Elbego, II sekretarza ambasady RFN.