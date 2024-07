Mówi, ile zapłacili za wyjazd z Polski. Kwota jest kolosalna

Dominika Clarke nie ukrywa, że koszty podróży były bardzo wysokie. Ze względu na to, że rodzina ma czwórkę maluchów, które w trakcie lotu musiały siedzieć na kolanach, wraz z rodziną poleciała także dwójka dorosłych znajomych. Clarkowie zdecydowali się na podróż tanimi liniami Flydubai, ze względu na stosunkowo najszybsze i najkorzystniejsze połączenie. Lot obejmował przesiadkę w Dubaju, dzięki czemu spełniło się marzenie mamy pięcioraczków.

Rodzina rozpoczęła swoją podróż 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. To właśnie wtedy cena za bilety była najniższa.

Straciła pracę. Matka pięcioraczków mówi, co dalej

Podróż samolotem to jednak nie wszystko. Aby dostać się na lotnisko Chopina w Warszawie, Clarkowie wynajęli autokar, w którym bez problemu zmieściła się cała rodzina. Koszt przejazdu z Horyńca na warszawskie lotnisko to 2,5 tys. zł. Aby szybciej przejść odprawę celną Dominika i Vincent wykupili również usługę VIP.

Przed wylotem cała rodzina zaszczepiła się na tężec oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A. Na początku szczepionkę przyjęła Dominika oraz szóstka najstarszych dzieci. Koszt szczepień dla 7 osób wyniósł 4 tys. 800 zł. Vincent i maluchy również się zaszczepili, jednak dzięki pomocy dyrektora przychodni, który jest fanem rodziny, za resztę leków Clarkowie nie zapłacili. Dodatkowym kosztem okazało się jednak ubezpieczenie dla 13 osób. To koszt 4 tys. miesięcznie.

