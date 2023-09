Mówi, w jakim jest stanie. "Byłoby po mnie"

Sandra Kubicka przyznała niedawno w mediach społecznościowych, że ma stan przednowotworowy szyjki macicy. We wpisie celebrytka zaapelowała do swoich fanek, aby regularnie chodziły na badania - nigdy nie wiadomo, kiedy podstępna choroba zaatakuje. W takich przypadkach liczy się czas, by jak najszybciej podjąć się odpowiedniego leczenia. W nowym wywiadzie wróciła do tematu.