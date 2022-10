Pracowała w sklepie z bielizną. Zrezygnowała po przykrym incydencie

Pomagała klientkom. Tego dnia długo nie zapomni

Rachel wspomina, że jedna z klientek przyszła dobrać odpowiedni stanik sportowy. Nic nie wskazywało na to, co się miało stać później. Tego dnia w sklepie panował spory ruch. Kobieta ze stanikami sportowymi poszła do przymierzalni i nie zadzwoniła później po pomoc. Nie pojawiła się również przy kasie - najwyraźniej chciała jedynie sprawdzić, jak będą układać się na ciele poszczególne modele biustonoszy. Po pewnym czasie Rachel udała się do przymierzalni - jedne drzwi były otwarte.