Może być groźna dla zdrowia. Tak się jej pozbędziesz

Nagłe osłabienie koncentracji, rozdrażnienie, a może bezsenność? To również mogą być oznaki, że gdzieś w naszych czterech ścianach pojawiły się zarodniki pleśni. Kiedy znajdziemy winowajcę, czas przystąpić do działania. Jak podkreśla "The Sun", powołując się na badania przeprowadzone przez Envirodent, pleśń może być szkodliwa szczególnie dla niemowląt, dzieci, osób starszych oraz tych, które posiadają pewne schorzenia czy problemy zdrowotne.