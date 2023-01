Przetrzyj podłogę tym owocem. Rybiki już się nie pojawią

Skuteczny sposób na rybiki

Najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać to to, że wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu powinny być regularnie wietrzone. Jeżeli nie posiadacie w łazience okna, pozostawcie otwarte drzwi i pozwólcie, by świeże powietrze przeleciało z innych pokoi. W samej łazience warto zamontować np. elektryczną kratkę wentylacyjną lub postawić pochłaniacz wilgoci, który pomoże zapobiec problemowi z owadami, takimi jak rybiki.