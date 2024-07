Oto znak, że może zdradzać. Ekspertka wskazała "czerwoną flagę"

O kilku podejrzanych zachowaniach zdradzających opowiedziała w rozmowie z "Daily Mail" Kim Komando, która co dzień zajmuje się technologią. Ekspertka ma konkretne rady.

Kim Komando nie ukrywa, że osoby, które wdały się w romans, znajdują wiele sposobów, by to ukryć. Często komunikują się ze swoją kochanką lub kochankiem za pośrednictwem e-maila, który na pierwszy rzut oka może niczym nie różnić się od innych wiadomości służbowych.

Nie bez znaczenia jest także to, jak często nasi partnerzy usuwają historię przeglądania w telefonie lub na komputerze. Korzystając z serwisów randkowych lub wchodząc na inne podejrzane strony, będą starali się bowiem to za wszelką cenę ukryć.

Kim Komando zaznaczyła, że prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat naszej drugiej połówki może być kosz, który znajdziemy zarówno w telefonie, jak i na komputerze. Często w pośpiechu zapominamy usunąć umieszczone w nim pliki, dlatego gdy podejrzewamy partnera o zdradę, warto do niego zajrzeć.

W tym miejscu warto przypomnieć, że dla wielu osób sprawdzanie zawartości telefonu czy komputera jest przekroczeniem granicy i zachowaniem nieakceptowalnym w związku. Warto mieć to na uwadze.

